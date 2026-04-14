Refuerzan servicios públicos en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, destacó que su administración mantiene un trabajo permanente en territorio, atendiendo directamente las necesidades de la población y fortaleciendo los servicios públicos en la capital tamaulipeca.

El edil subrayó que diariamente se brinda apoyo a las familias a través de diversos programas sociales. “Todos los días somos un gobierno donde estamos trabajando directamente en las colonias, todos los días recibimos peticiones y casi todos los días hacemos entrega de silla de ruedas, de bastones, de láminas”, expresó.

En ese sentido, agradeció el respaldo de la ciudadanía y reiteró el compromiso de su administración.

“Trabajando con mucho gusto”, afirmó.

En materia de infraestructura municipal Gattás Báez anunció la incorporación de nuevas unidades para mejorar el servicio de recolección de basura. “El día de hoy vamos a entregar un camión recolector de basura de última generación”, informó, adelantando además la adquisición de más unidades en las próximas semanas.

“Primeramente Dios en unas dos semanas más tenemos dos camiones más”, añadió.

El alcalde explicó que estas compras se realizan con recursos propios del municipio, priorizando calidad y eficiencia.

“Se checó con tres empresas, y en donde nos dieron el mejor precio, ahí es donde se sacó”, indicó.

Actualmente, señaló que el municipio cuenta con una flotilla considerable para atender la demanda. “Traemos alrededor de unos 27 camiones en total de basura”, detalló, incluyendo unidades nuevas y otras que han sido rehabilitadas.