Reportan inversión histórica para Pymes de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, .-La secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, informó que se canalizaron 2 mil millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas, una cifra sin precedente en el estado.

Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, destacó que este monto es similar al otorgado durante los dos sexenios anteriores, lo que refleja un impulso histórico al sector productivo.

“La confianza que genera nuestro estado es el resultado de un gobierno que trabaja con transparencia, eficiencia y un profundo sentido humanista”, afirmó la funcionaria, al subrayar que estos recursos buscan fortalecer la base empresarial y el crecimiento económico regional.

Bajo esta premisa, explicó que la promoción de la inversión se orientó estratégicamente hacia sectores que generan valor en las distintas regiones. “Se privilegia la dignidad del trabajador y mejores condiciones salariales”, puntualizó.

En este contexto, Cantú dio a conocer que se confirmaron 10 nuevos proyectos de inversión que representaron la creación de mil 485 empleos directos.

Estas iniciativas, dijo, contribuyen a dinamizar la economía local y ampliar las oportunidades laborales.

Los proyectos se establecieron en municipios como Altamira, Reynosa, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, y en conjunto significaron una inversión estimada de 221 millones de dólares. “Son inversiones que fortalecen sectores clave”, indicó.

Entre las inversiones concretas, destacó la llegada de empresas del sector logístico, energético y eléctrico-electrónico. Añadió que estas decisiones empresariales reflejan la confianza en el entorno económico del estado.

De manera complementaria, informó que de marzo a diciembre de 2025 se dio seguimiento a 12 proyectos de expansión empresarial. “Generaron más de 12 mil empleos”, señaló, al resaltar el impacto positivo en el mercado laboral.

Finalmente, la secretaria subrayó que Tamaulipas mantiene una trayectoria ascendente en comercio exterior. “Somos la frontera más dinámica de la nación”, expresó, al detallar que el flujo comercial carretero alcanzó 235 mil 638 millones de dólares, consolidando al estado como líder nacional en transporte y como una de las principales entidades exportadoras del país.