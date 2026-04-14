Avanza UAT a Nacional ANUIES de Futbol Bardas

Victoria, Tamaulipas.- De manera invicta y después de dos victorias y un empate, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas logró avanzar al Campeonato Nacional de Futbol Bardas ANUIES 2026, después de terminar en primer lugar en la Fase Regional de la especialidad.

Este evento fue celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde el equipo universitario dirigido por Luis Ángel Aguilar Lugo, superó a sus rivales en la rama varonil, por lo que ahora disputarán la fase nacional en la búsqueda por aparecer en los primeros lugares del torneo.

En su primer enfrentamiento, la UAT derrotó con marcador final de seis goles por cero al representante de la Universidad Carolina de Saltillo, Coahuila; en el segundo duelo, empataron a tres goles frente a la Universidad Autónoma de Coahuila, pero ganaron el punto extra en shot out, mientras que, en el último duelo, se impusieron cuatro por tres ante la UANL, sumando un total de 8 puntos.

De esta manera, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participará en el Campeonato Nacional de Futbol Bardas ANUIES 2026, que se celebrará del 28 de abril al 5 de mayo en la Universidad Autónoma del Estado de México.

CONTINÚAN ACCIONES DE REGIONALES ANUIES

Por otra parte, esta semana continuarán las acciones en las disciplinas de Futbol Asociación del 13 al 15 de abril en la UANL, del 15 al 17, mientras que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, recibirá la disciplina de voleibol de sala.

Del 17 al 18 de abril, la disciplina de Tochito será albergada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la misma fecha, la Universidad Autónoma de Coahuila recibirá el deporte de beisbol y concluirá el 25 de abril con Basquetbol 3×3.