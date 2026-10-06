Ciudad Victoria, Tam.; 6 de octubre de 2026.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se posicionó como finalista en los prestigiosos premios internacionales QS Reimagine Education Awards 2026 gracias al ecosistema de aprendizaje inmersivo “XR-UAT: Immersive Learning Ecosystem”, el cual compite junto a las herramientas educativas más importantes del mundo.
La iniciativa de la UAT, desarrollada por docentes y estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), contendió en la categoría Immersive Experiential Learning, destacándose entre 2 226 proyectos, luego de superar cuatro rondas de evaluación realizadas por un panel de 1 634 expertos internacionales en educación superior y tecnología educativa, quienes reconocieron su innovación, impacto y escalabilidad.
Este resultado se suma a las acciones impulsadas bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, cuya visión promueve la transformación universitaria a través de la generación de conocimiento y el trabajo colaborativo y multidisciplinario.
El equipo es liderado por el Dr. Juan Roberto de la Torre Escareño, profesor investigador de la UAMRA; con la colaboración del Dr. Rubén Santiago Adame, coordinador de la carrera de Ingeniero Químico; y la Dra. Laura Yanneth Ramírez Quintanilla, coordinadora de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.
De la Torre explicó que en este ecosistema convergen realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, gemelos digitales e inteligencia artificial; y que está divido en seis reinos conectados a las seis carreras que imparte la UAMRA, pero que puede escalarse a todas las áreas y disciplinas.
Este proyecto integra el trabajo multidisciplinario de profesores investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado y especialistas de diversas áreas del conocimiento, articulando educación, tecnología e innovación en el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje.
En él colaboran las y los docentes: Rosa Issel Acosta González, Enrique González Rodríguez, Sofía Alvarado Reyna, Gerardo Romero Galván, Alfredo Juárez Saldívar, Gloria Sandoval Flores, Laura Gabriela Elvir Padilla y Joaquín Omar Chávez Santiago.
Asimismo, los estudiantes de Ingeniería Química Carlos Roberto Pérez Ramírez, Christian Peña García, Carlos Aarón Muñoz Cel, Frida Rubí Villanueva Almaguer, Wilber Alberto Lucio Ledezma y Daniel Trujillo Leyva; las estudiantes de Químico Farmacéutico Biólogo Joaly Gabrielle Silva Valenzuela, Jennifer Monserrath López García y Aimee Karina Cantú Fuentes; así como los estudiantes de maestría Dirse Danahi Tejeda del Ángel y Angela Gisela Treviño Cortes.
Además de avanzar como Shortlisted Project, que coloca a la UAT dentro de las mejores universidades en el proceso de evaluación del prestigiado certamen, su selección representa también un reconocimiento internacional a la innovación educativa desarrollada desde la máxima casa de estudios de Tamaulipas.
Los resultados finales serán dados a conocer en la ceremonia de Premios y Conferencia QS Reimagine Education 2026, que se celebrará del 6 al 8 de diciembre, en Londres, Reino Unido. El certificado oficial de proyecto seleccionado emitido por QS Reimagine Education 2026 está firmado por Nunzio Quacquarelli, fundador y presidente de QS Quacquarelli Symonds, la empresa británica que elabora los QS World University Rankings.