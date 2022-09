“Sea cual sea el resultado, somos Correcaminos”: Rector

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- El Rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, respaldó el proyecto de Correcaminos que participa en Liga de Expansión Mx y señaló que “siempre hay que estar esperanzados a nuestros equipos”.

“A veces así es el futbol pareciera que tiene todos los elementos, las cosas son las adecuadas y las propicias; los entrenamientos, la alimentación, en la forma como funcionan, pero bueno, los goles no llegan, estamos en un bache, en el tema deportivo así es, hay momentos que estamos abajo y hay momentos que estamos arriba, lo importante es no decaer y no desistir, siempre estar esperanzados a nuestros equipos y con mucha fe en que el día de mañana podamos salir de este bache y cambiarle la cara al torneo de Expansión”, expresó.

Fue claro en señalar que, la Directiva que encabeza Felipe del Ángel Malibrán está respaldada y tiene plena confianza de la máxima casa de estudios.

“Sí claro, confiamos en que la directiva esté tomando las decisiones que debe de tomar y descansamos en esa confianza, obviamente la fe, y en ir a echarles porras como siempre, sea cual sea el resultado, somos Correcaminos y si no es en esta, va a ser en la siguiente, pero seguro estoy que vamos a hacer una diferencia”, concluyó.