Se vienen dos estatales a Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana se llevarán a cabo dos Campeonatos Estatales de Futbol en Ciudad Victoria, así lo confirmó el vicepresidente de la Asociación Estatal de Futbol de Tamaulipas, Mario Cequeda.

“Se contemplan las categorías 2011 y 2019, las cuales tendrán como sede Ciudad Victoria, donde estarán participando por categoría cerca de 10 equipos”.

Detalló que las acciones arrancarán este viernes y culminarán el domingo. “Para esta edición se tienen contemplados equipos de Tampico, Madero, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria”.

Expresó que los mejores equipos obtendrán su pase a la etapa nacional, donde la categoría 2019 se estará realizando en el estado de Jalisco, mientras que la 2011 tendrá como sede Colima.

“En los últimos años Tamaulipas ha tenido grandes representaciones en cada una de sus categorías, por lo que se espera que en esta ocasión no sea diferente”.