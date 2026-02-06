RÓBALOS DE CHUY CHÁVEZ “PESCAN” A TOMATEROS

Ciudad Victoria.– En el primer duelo de la serie, la novena de Róbalos venció 11-10 a Tomateros en un intenso encuentro correspondiente a la final de la categoría 3A de la Liga Universitaria de Sóftbol, mismo que se definió hasta la séptima entrada.

El diamante del Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos) fue el escenario de este gran enfrentamiento, el cual contó con una notable asistencia de aficionados.

En la parte alta de la primera entrada, el conjunto de Chuy Chávez se adelantó en la pizarra al anotar cinco carreras. Luis Arizmendi, Alexis García, Ángel García, Alfonso Roena y Aldo Muñiz fueron los encargados de pisar el plato. Por su parte, Tomateros respondió con una sola carrera, anotada por Xavier Vargas.

Para la apertura del tercer inning, Róbalos volvió a hacer daño al sumar cinco carreras más. Ángel García, Alfonso Roena, Juventino García, Aldo Muñiz y Gil Alvarado ampliaron la ventaja, colocando el marcador 10-1.

En la cuarta entrada, Tomateros recortó distancias con tres carreras, cortesía de Jesús Turrubiates, Óscar de la Fuente y Sergio Suárez, para poner la pizarra 10-4.

Ángel García cerró su gran actuación con su tercera anotación del encuentro, aumentando la ventaja de Róbalos a 11-4. Cuando parecía que el marcador estaba definido, Tomateros reaccionó en la parte baja de la sexta entrada al conseguir cinco carreras, dejando el marcador 11-10 y encendiendo las gradas.

En la séptima entrada, Róbalos no logró sumar, lo que abrió la posibilidad para que Tomateros le diera la vuelta al marcador; sin embargo, la defensiva de Róbalos consiguió los tres outs necesarios para sellar la victoria y colocarse a un triunfo de conquistar el título.