Correcaminos confirma su participación en la LNBP

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de celebrarse la reunión del Congreso de Dueños de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), el equipo Correcaminos confirmó su participación en ambas ramas, Femenil y Varonil.

Durante la presentación del calendario oficial de la temporada LNBP 2026, se dio a conocer que el torneo varonil arrancará el próximo 23 de julio y concluirá el 23 de noviembre. Por su parte, la competencia femenil dará inicio el 12 de marzo y finalizará el 3 de mayo de 2026.

En lo que respecta a la rama Femenil, se confirmó la participación de ocho equipos, entre los que destaca el representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que estará acompañado por Fuerza Regia, Adelitas de Chihuahua, Panteras Negras, Abejas de León, Freseras de Irapuato y Santas de San Luis Potosí.

Mientras tanto, en la rama Varonil, Correcaminos enfrentará a los equipos de Abejas de León, Astros de Jalisco, Diablos Rojos del México, Dorados de Chihuahua, Irapuato, Fuerza Regia de Monterrey, Gambusinos de Fresnillo, Mineros de Zacatecas, Panteras de Aguascalientes, Santos de San Luis Potosí, Soles de Mexicali y Lobos Plateados.

En cuanto al calendario de la rama Femenil, la fase regular se disputará del 12 de marzo al 3 de mayo; las semifinales de zona del 8 al 12 de mayo; las finales de zona del 15 al 19 de mayo, y la gran final del 22 al 30 de mayo.

Por lo que respecta a la rama Varonil, la fase regular se jugará del 23 de julio al 7 de octubre, mientras que la Copa Value se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre. Las semifinales de zona se disputarán del 18 al 26 de octubre; las finales de zona del 29 de octubre al 9 de noviembre, y la final de la LNBP del 12 al 23 de noviembre.