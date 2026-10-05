Se viene el OPEN Pesca Beach Volleyball

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Voleibol de Tamaulipas, Vicente Reyes, anunció la realización del próximo torneo OPEN Pesca Beach Volleyball, el cual se desarrollará los días 17 y 18 de octubre en el poblado de La Pesca, municipio de Soto la Marina.

De acuerdo con la convocatoria, para esta edición se contemplan cuatro categorías en ambas ramas: Infantil Menor 2014-2015, Infantil Mayor 2012-2013, Juvenil Menor 2010-2011 y Juvenil Mayor 2008-2009.

“Las inscripciones siguen abiertas y vencen el 12 de octubre o hasta que se agoten los espacios. En el caso del costo de inscripción, es de mil 200 pesos”, señaló Vicente Reyes.

El dirigente agregó que cada equipo tendrá garantizados como mínimo tres encuentros durante la fase de grupos, por lo que se espera una intensa actividad durante los dos días de competencia.

Asimismo, explicó que el torneo contará con una bolsa económica de 10 mil pesos, la cual será repartida entre las categorías participantes.

Reyes destacó que se espera una importante respuesta tanto de jugadores como de aficionados, ya que además de impulsar el voleibol de playa en Tamaulipas, el torneo busca generar un ambiente de sana convivencia entre los asistentes.

“Se espera una buena cantidad de aficionados y se busca la sana convivencia entre todos ellos”, finalizó.