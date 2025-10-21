San Pancho no suelta el mando

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con tres compromisos pendientes, el equipo de San Pancho continúa al frente de la categoría Veteranos de la Liga Cima Fut-7, al sumar 48 unidades luego de 20 jornadas disputadas.

Con un récord de 16 triunfos y una sola derrota, el conjunto comandado por la “Muga” Medrano se mantiene como líder, seguido de cerca por Cuadrilla Black Bull, que acumula 43 puntos.

Por su parte, Infonavit Tamatán Retro se ubica en el tercer lugar con 41 unidades, mientras que Mecánica Automotriz comienza a recuperar terreno y llegó a 39 puntos.

El cuadro de Deportivo TG se quedó con 38 unidades, tras una serie de descalabros que lo hicieron caer hasta el quinto puesto. Más abajo aparecen Deportivo Zapata y Los Primos, ambos con 36 puntos, mientras que Tamales Doña Martha araña la zona de calificación con 34 unidades.

La Botana Retro ocupa la novena posición con 32 puntos.

Cuadrilla FC y Onco Diabe Medic pelean codo a codo con 28 unidades cada uno.

En tanto, La J FC y La Banquita FC suman 25 puntos, mientras que Pato Hamburguesas acumula 19 unidades.

Diablos Rojos del CIPAD cuentan con 15 puntos, seguidos por Vaqueros FC y La Razza FC, con 14 y 13 puntos, respectivamente.

En la parte baja de la tabla se encuentran Real Victoria Regeneración y Pirañas, con 11 unidades cada uno. Finalmente, Chivas Nápoles y otro conjunto de Pirañas registran nueve puntos, mientras que en el fondo de la clasificación aparecen Perros del Mal y Divino AC, con apenas dos unidades.