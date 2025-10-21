Doble oro para el Gimnasio 11 Mina en torneo nacional G2

Los taekwondoínes del Gimnasio 11 Mina de Ciudad Victoria destacaron en el Torneo San Francisco de Asís, evento de ranking nacional G2 celebrado en Torreón, Coahuila, donde reunieron a competidores de distintas regiones del país.

Las jóvenes promesas victorenses, entrenadas por el sensei Romualdo Salazar Ruiz, representaron dignamente a Tamaulipas.

Debido a compromisos del entrenador con la Selección Mexicana de Taekwondo en Asia, la delegación viajó bajo la supervisión del profesor Luis Enrique Zapata, quien acompañó a los atletas durante la competencia.

Entre los resultados más destacados figura Emma Victoria Zapata Estrada, quien se consagró campeona en la categoría Infantil -27 kg, logrando el primer lugar tras una serie de combates dominantes.

Asimismo, Emma Nahiara Ávalos Olvera, en la categoría Cadete -29 kg, también se alzó con el primer lugar, consolidando el excelente nivel de preparación del gimnasio.

Completaron la participación Rebeca González Esparza en la categoría Infantil -39 kg y Briana Yaritzi Leal Martínez en Infantil -36 kg, quienes mostraron determinación y gran técnica sobre el tatami, dejando una grata impresión para futuras competencias.

El desempeño de estas jóvenes atletas reafirma el compromiso del Gimnasio 11 Mina con la formación deportiva y el impulso del taekwondo en Ciudad Victoria, sumando importantes puntos para el ranking nacional.