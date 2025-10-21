Los taekwondoínes del Gimnasio 11 Mina de Ciudad Victoria destacaron en el Torneo San Francisco de Asís, evento de ranking nacional G2 celebrado en Torreón, Coahuila, donde reunieron a competidores de distintas regiones del país.
Las jóvenes promesas victorenses, entrenadas por el sensei Romualdo Salazar Ruiz, representaron dignamente a Tamaulipas.
Debido a compromisos del entrenador con la Selección Mexicana de Taekwondo en Asia, la delegación viajó bajo la supervisión del profesor Luis Enrique Zapata, quien acompañó a los atletas durante la competencia.
Entre los resultados más destacados figura Emma Victoria Zapata Estrada, quien se consagró campeona en la categoría Infantil -27 kg, logrando el primer lugar tras una serie de combates dominantes.
Asimismo, Emma Nahiara Ávalos Olvera, en la categoría Cadete -29 kg, también se alzó con el primer lugar, consolidando el excelente nivel de preparación del gimnasio.
Completaron la participación Rebeca González Esparza en la categoría Infantil -39 kg y Briana Yaritzi Leal Martínez en Infantil -36 kg, quienes mostraron determinación y gran técnica sobre el tatami, dejando una grata impresión para futuras competencias.
El desempeño de estas jóvenes atletas reafirma el compromiso del Gimnasio 11 Mina con la formación deportiva y el impulso del taekwondo en Ciudad Victoria, sumando importantes puntos para el ranking nacional.