Responden deportistas A Carrera con Inclusión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Corre con inclusión”, primera carrera atlética recreativa en la historia de la Coordinación Estatal de Educación Física, resultó un éxito al participar varios cientos de niñas y niños de instituciones de Preescolar, Primaria y Secundaria, jóvenes y adultos de todas las edades, así como personas con capacidades diferentes, y al final se llevó a efecto una exhibición de Equinoterapia.

“Hoy, más que una carrera celebramos un principio fundamental: que la educación y el deporte son herramientas poderosas para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de la diversidad. Cada paso que demos en esta jornada simboliza nuestro compromiso con la inclusión. Aquí no hay límites que nos separen sino metas que nos unen. Corremos juntos para demostrar que la verdadera fuerza está en el trabajo en equipo, en la empatía y en la participación de todas y todos”, dijo el Coordinador de Educación Física Héctor Díaz Sandoval en su emotivo mensaje.

“Esta carrera con inclusión, en concordancia con la política humanista que impulsa nuestro gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y con el apoyo del Secretario de Educación Dr. Miguel Ángel Valdez García, reafirma nuestra convicción de que la Educación Física y el deporte escolar deben ser espacios para la integración, el respeto y la igualdad de oportunidades, Queremos que nuestras escuelas y comunidades sean lugares donde cada persona, sin importar sus capacidades, encuentre apoyo, motivación y orgullo de pertenecer” .

“Agradecemos a cada institución educativa, a los docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y por supuesto, a las y los participantes con discapacidad que hoy nos inspiran con su entrega y entusiasmo. Que “Corre con Inclusión” sea mucho más que una carrera: que sea una semilla que siga creciendo en nuestras aulas, en nuestras canchas y en nuestros corazones, porque cuando corremos juntos, nadie queda atrás. Niñas y niños disfruten, diviértanse en esta carrera, hagan nuevas amigas y nuevos amigos, pero sobre todo, sean felices”.

Estuvieron presentes en este evento promocional deportivo la maestra Perla Edelmira Ramírez Hidalgo, Jefa del Departamento de Educación Especial, representante de la Subsecretaria de Educación Básica Dra. Nora Hilda de los Reyes Vázquez; maestra María de Jesús Lara Tijerina, Secretaria de Trabajos y Conflictos de Educación Física en la Sección 30 del SNTE; MBA Manuel Virues Lozano, Director del Instituto del Deporte en Tamaulipas; Dip. Cynthia Lizbeth Jaime Castillo, Presidenta de la Comisión de Deportes en el Congreso de Tamaulipas; Ing. Santos Lozano Cedillo; Ing. Rafael Estrada Medina, enlace de Gobierno; Dip. Alberto Moctezuma Castillo, Secretario de la Comisión de Salud.

También el Dip. Marcos Gallegos, del Cuarto Distrito de Reynosa; Mtra. Martha Leyde Esmeralda Ortiz Maldonado, Jefa del Departamento de Primarias, Región Centro, y el anfitrión LEF Héctor José Díaz Sandoval, Coordinador de Educación Física adscrito a la Subsecretaríade Educación Básica de la Secretaría de Educación.

El objetivo era moverse, caminar, trotar o correr bajo la premisa de la inclusión y a final de cuentas se logró el objetivo. Coordinación total de Educación Fisica a cargo de Héctor Díaz Sandoval y de toda la plantilla de personal comisionado a su cargo.