Permitirán a mexicanos naturalizados ser alcaldes en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de octubre.– El Congreso del Estado de Tamaulipas se alista para aprobar una reforma a la Ley Electoral que permitirá a los mexicanos por naturalización contender y ocupar cargos de elección a nivel municipal, incluyendo presidencias municipales.

La propuesta elimina el requisito de ser mexicano por nacimiento, una condición que los legisladores consideraron discriminatoria y contraria a los principios de igualdad jurídica.

El diputado local Marco Gallegos Galván, de Morena, explicó que “la exigencia de ser mexicano por nacimiento constituye una restricción contraria al derecho a la igualdad y la no discriminación reconocido por la Constitución”.

Agregó que la iniciativa busca corregir una limitación injustificada que ha excluido del servicio público a las personas naturalizadas, pese a contar con los mismos derechos políticos que cualquier ciudadano mexicano.

El legislador sostuvo que la medida está respaldada por criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha declarado inconstitucionales disposiciones similares en otras entidades del país.

“Su aprobación permitirá a Tamaulipas contar con un marco jurídico actualizado, coherente y respetuoso de los derechos humanos”, enfatizó Gallegos Galván.

La reforma fue dictaminada en sesión conjunta por las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Asuntos Municipales, y será presentada este miércoles ante el pleno del Congreso para su votación final.