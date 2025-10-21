Atiende cada agente del MP 150 delitos al año en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de octubre.– En Tamaulipas, cada agente del Ministerio Público atiende en promedio 150 delitos al año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe, presentado con motivo del Día Nacional del Ministerio Público, ubica a Tamaulipas en el lugar número 15 a nivel nacional en capacidad de atención de los fiscales, ligeramente por debajo del promedio nacional de 152 delitos por agente.

En la entidad operan 211 agencias del Ministerio Público, y la cifra de delitos por agente se calcula a partir de los casos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas durante 2023.

A pesar de la carga laboral, el estudio del INEGI destaca que Tamaulipas conserva un alto nivel de confianza ciudadana hacia las autoridades ministeriales.

El 77.1 por ciento de la población encuestada expresó confianza en la Fiscalía General de Justicia del Estado y en la Fiscalía General de la República, porcentaje que coloca a Tamaulipas en el séptimo lugar nacional.

El reporte muestra que, aunque la presión sobre los ministerios públicos es considerable, el desempeño institucional mantiene reconocimiento y respaldo entre la sociedad tamaulipeca.