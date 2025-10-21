Litzy y el chef Poncho Cadena: El verdadero motivo por el que ¡no hay boda! Ella se está rajando y ya sabemos por qué

EI pasado 11 de octubre se iba celebrar la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena en Los Cabos, lugar donde él reside, pero 2 semanas antes, la propia cantante confirmó que no se casaría porque “les había ganado el tiempo”.

¿Por qué se canceló la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena?

La realidad es otra. Una persona cercana al chef Poncho Cadena nos dice que la verdadera razón es que él aún no consigue divorciarse: “Pensó que sería fácil lograr el papel, pero con el paso de las semanas se dio cuenta de que no podía casarse”.

Marcela Morales, la aún esposa del también crítico de “MasterChef”, no está conforme con los términos que le propone: “Siguen peleándose por las propiedades y cómo quedarán con la manutención de los chavos. Aunque uno es mayor de edad, sigue estudiando”.

¿Por qué Marcela Morales, ex de Poncho de Cadena, no le ha dado el divorcio?

Aseguró que Poncho Cadena ya trató de hablar con Marcela Morales, su ex: “Ya le dijo que si quiere todo, se lo da, pero ella, según entendí, por asesoría de sus abogados ha hecho que las cosas se compliquen. La realidad es que ella pensó que era un amorío más de él, pero en verdad Poncho está muy enamorado de Litzy. Por eso quiere que esto del divorcio ya quede antes de que acabe este año”.

En junio pasado el chef inició el proceso de divorcio en Guadalajara, lugar en el que viven su ex y sus hijos, donde él ha tenido que viajar para las audiencias: “Eso también lo ha desgastado. Ha tenido que cancelar trabajos para ir entre semana a estar en los juzgados, para que no se llegue a un acuerdo de nada”.

¿Litzy ya no quiere casarse con chef Poncho Cadena por su divorcio?

Ahora también hay otra cosa que pone en peligro la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena, pues nos dicen que a cantante se le están quitando las ganas de casarse: