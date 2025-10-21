Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 21 de octubre de 2025, hicieron énfasis en acciones para la atención, detección y medicamento para el cáncer de mamá.
En ese sentido, el Gobierno Federal presentó un nuevo modelo para la atención del cáncer de mama, el cual consiste en:
- El nuevo es una estrategia nacional para garantizar la detección temprana, tratamiento oportuno y la atención continua, sin importar si las mujeres son derechohabientes del IMSS o ISSSTE.
- Incremento de mastógrafos y ultrasonidos en hospitales, así como en centros de diagnóstico.
- Contará con atención integral desde la prevención hasta el tratamiento.
- Habrá campañas de educación y prevención para promover la autoexploración mamaria desde los 20 años.
- Detección oportuna por medio de estudios de mastografía a partir de los 40 años.
- El tiempo de respuesta será más corto, de máximo 30 días entre la sospecha y el diagnóstico; 21 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento.