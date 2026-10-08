Roban cableado eléctrico de la Liga Santa María de Aguayo

+La delincuencia afecta las instalaciones deportivas y pone en alerta a padres de familia ante la presencia de personas extrañas durante los entrenamientos infantiles.

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La delincuencia llegó a las instalaciones de la Liga Pequeña de Béisbol Santa María de Aguayo, luego de que personas ajenas al organismo ingresaran al parque deportivo para sustraer el cableado eléctrico de las luminarias y de la cafetería, afectando las actividades de los pequeños peloteros.

A través de un comunicado oficial, la directiva de la liga denunció el robo ocurrido en sus instalaciones, situación que perjudica directamente el desarrollo de los entrenamientos y las condiciones en las que diariamente practican decenas de niños.

“Lamentablemente, nuestra Liga Santa María de Aguayo fue víctima de robo en las instalaciones del parque. Personas ajenas ingresaron al parque y realizaron el robo del cableado eléctrico de las lámparas y de la cafetería”, señala el comunicado.

Además de las afectaciones materiales, la organización deportiva manifestó su preocupación por la seguridad de los menores, debido a que en días recientes se detectó la presencia de personas desconocidas dentro del campo durante los horarios de entrenamiento.

Ante esta situación, la directiva hizo un llamado a los padres de familia para que extremen precauciones y permanezcan atentos a sus hijos mientras realizan sus actividades deportivas.

“Les pedimos mantenerse atentos y reportar cualquier situación o persona sospechosa al personal de la liga”, exhortó la organización.

PREOCUPA SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS PELOTEROS

Más allá de las pérdidas materiales ocasionadas por el robo, la principal preocupación de la Liga Santa María de Aguayo es garantizar la integridad de los niños que diariamente acuden a practicar el llamado Rey de los Deportes.

La presencia de personas ajenas a las actividades deportivas ha encendido las alertas entre los responsables de la liga, quienes buscan evitar que se presente alguna situación que ponga en riesgo a los menores.

Finalmente, la directiva reiteró su llamado a la comunidad deportiva para mantenerse unida y colaborar en el cuidado de las instalaciones.

“Cuidemos entre todos nuestra liga y, sobre todo, la seguridad de nuestros niños”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el monto de los daños ocasionados por el robo ni sobre la identificación de los responsables.