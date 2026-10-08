Brillan Dragones en el G10 de Taekwondo

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los taekwondoínes del Dojo Dragones de Ciudad Victoria tuvieron una destacada participación en el G10 de la Federación Mexicana de Taekwondo, celebrado durante el pasado mes de septiembre en Zacatecas, donde los representantes victorenses demostraron su talento y nivel competitivo ante exponentes de diferentes partes del país.

La actuación más sobresaliente fue la de Paullete Filizola Rodríguez, quien logró conquistar la medalla de oro en la categoría Infantil -39 kilogramos, convirtiéndose en una de las principales protagonistas de la delegación tamaulipeca.

Con este resultado, la victorense sumó puntos importantes para el ranking nacional, consolidándose como una de las mejores exponentes de su categoría y reafirmando el trabajo que viene realizando dentro de esta disciplina.

De igual manera, destacaron Lucas Adrián González Perales, Pablo González Perales, en Infantil -36 kilogramos; Alejandra Puentes Rodríguez, en Juvenil -47 kilogramos; María Fernanda Ávila Barrón, en -37 kilogramos; Edgar Leonardo Ávila Barrón, en -30 kilogramos, y María Victoria Puente, en Cadete -33 kilogramos.

Los representantes de Dragones aprovecharon esta competencia nacional para adquirir experiencia, medir su nivel ante rivales de mayor exigencia y continuar fortaleciendo su desarrollo deportivo.

LA CONSTANCIA, CLAVE PARA SEGUIR CRECIENDO

Rubén Darío Vega Cruz, responsable del Dojo Dragones, destacó que el camino dentro del taekwondo no siempre es sencillo, debido a que los atletas pueden pasar meses de preparación sin ver reflejado su esfuerzo en una medalla.

Por ello, señaló que la constancia, la disciplina y el aprendizaje que deja cada competencia son fundamentales para continuar avanzando y alcanzar nuevos objetivos.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de sus alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de competir en uno de los eventos nacionales que forman parte del proceso de desarrollo y posicionamiento de los taekwondoínes.

Tras su participación en Zacatecas, los deportistas victorenses continuarán con su preparación de cara a los próximos compromisos programados para el cierre de 2026.

De esta manera, el Dojo Dragones buscará mantener su crecimiento competitivo, apostando no solo por la conquista de medallas, sino también por la formación integral de sus atletas a través de la disciplina, la perseverancia y el trabajo constante.