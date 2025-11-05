Renovación total en Correcaminos

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos vive un periodo de evaluación y reestructuración en el inicio de la administración encabezada por el presidente Armando Arce, con la mira puesta en fortalecer tanto el aspecto deportivo como el administrativo. Así lo señaló Manuel Campo Filizola, gerente general del club, quien destacó los primeros pasos y las decisiones clave que marcarán el rumbo del equipo universitario en los próximos meses.

“Llegamos primero a revisar la parte administrativa: presupuestos, la situación actual del club y planear lo que viene”, explicó Campo Filizola. “En lo deportivo, esperaremos el informe del técnico Jorge (Urbina) y, con base en eso, tomaremos decisiones sobre la continuidad del cuerpo técnico y la renovación del plantel”.

El dirigente reconoció que varios jugadores finalizan contrato al término del actual torneo, por lo que una renovación importante de la plantilla es un escenario probable. Sin embargo, recalcó que cualquier decisión dependerá de la definición del cuerpo técnico.

“Hasta no tener claro si continúa Jorge o viene otra persona, no podemos movernos.

Una vez definido el técnico, revisaremos quiénes tienen contrato y quiénes no, para conformar el nuevo plantel. Queremos tener todo cerrado antes del 1 de diciembre, cuando está previsto el arranque de la pretemporada”, puntualizó.

Campo Filizola señaló que el club buscará agotar todas las opciones del mercado, pese a las complicaciones del periodo invernal, con el objetivo de iniciar la preparación completa entre el 1 y el 9 de diciembre.

Asimismo, Manolo destacó el papel que las fuerzas básicas están jugando en el proyecto del club, luego de la participación de varios jóvenes en los últimos encuentros del torneo.

“Queríamos ver qué chavos están listos para formar parte del primer equipo. Me sorprendió gratamente la calidad que tenemos en las básicas. Hay elementos con futuro, y la idea es combinar jugadores de experiencia con jóvenes del club y algunos sub-21 del fútbol mexicano que vengan a mostrarse”, comentó.

En cuanto a temas administrativos, Campo Filizola confirmó que ya se realizan los trámites ante la Federación Mexicana de Futbol para registrar las firmas oficiales del presidente Armando Arce y la suya como representantes del club.

“Ya iniciamos el trámite, y de momento todas las solicitudes y permisos que se envían a la Federación van con mi firma. Armando y yo seremos los responsables acreditados ante la FMF”, señaló.

Finalmente, adelantó que los partidos de local continuarían jugándose los viernes por la tarde-noche, tal como se estableció en la gestión anterior de Arce.

“Fue un horario que funcionó bien con la afición y, de no haber disposición distinta de la Liga, seguiremos jugando en ese día y horario”, dijo.

Con una administración que busca consolidar estructura, renovar plantel y fortalecer la identidad universitaria, Correcaminos inicia un nuevo capítulo con la esperanza de regresar al protagonismo en la Liga de Expansión MX.