Regresa Tota a Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una de las comidas más tradicionales y emblemáticas de Ciudad Victoria estarán regresando a ser patrocinadores oficiales del Club Correcaminos, esto de cara al Clausura 2026 de la Liga Expansión MX.

Fue a través de las redes sociales, donde el representante universitario anunció el retorno de Gorditas Doña Tota, como uno de los patrocinadores.

“Se alegra enormemente en darle la bienvenida a Doña Tota Gorditas como patrocinador oficial del Club para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX y divisiones interiores”.

Y es que el Club recordó que dicho patrocinador formó parte del último campeonato logrado por Correcaminos en el 2011.

Cabe mencionar que el restaurante de gorditas dio inicio en Ciudad Victoria, pero en el año del 2013, paso a manos de FEMSA quien compro el 80 por ciento de las acciones del restaurante victorense.