Correcaminos busca volver a Primera División: Rector Dámaso Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, reveló que sostuvo una reunión con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, para expresar de manera directa la intención de que Correcaminos regrese al máximo circuito del balompié nacional.

El encuentro se dio en la Ciudad de México y fue motivado, según explicó, por el interés institucional de llevar al conjunto universitario a la Primera División. “Yo quiero subir a Correcaminos, a ver cómo le hacemos”, fue la frase con la que abrió la conversación entre la UAT y la Femexfut.

Durante la entrega de reconocimientos a los atletas universitarios más destacados del año, Anaya Alvarado destacó que Arriola reconoció la trayectoria del club naranjiblue en el fútbol mexicano, aunque también se abordaron los requisitos necesarios para su posible ascenso.

“Sabemos que hay aspectos por resolver, como el estadio. Platicamos sobre lo que se necesita para aterrizar esta idea. Tenemos ganas, tenemos proyecto y contamos con el respaldo del Gobernador, el doctor Américo Villarreal”, señaló ante la prensa deportiva.

El rector admitió que uno de los principales retos es la infraestructura. Consideró indispensable modernizar o ampliar el estadio, e incluso analizar opciones para una sede alterna. “Sé que implica una inversión fuerte, pero creo que entre todos podemos lograrlo”, afirmó.

Anaya Alvarado pidió paciencia a la afición y convocó a las ciudades del norte y sur de Tamaulipas a sumarse al proyecto. “Que no se desesperen. Entre todos podemos lograr algo importante. Seguiremos apoyando al equipo con esta nueva directiva e invitamos a la población de Reynosa, Matamoros y Tampico a unirse para sacar adelante al club”.

Respecto a la nueva dirigencia encabezada por Armando Arce, el rector reiteró su respaldo total y garantizó autonomía en la toma de decisiones.

“Todo el apoyo para Armando Arce y para las decisiones que tome. Él tiene autonomía; ustedes ya han visto los cambios que se están haciendo. Lo veo entusiasta, comprometido, y confiamos en formar un equipo altamente competitivo”.