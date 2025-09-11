Quiere Correcaminos Premier seguir invicto

Mentalizados en seguir con el invicto en la “primera vuelta” del Torneo, Correcaminos se reporta listo para emprender el viaje y enfrentar la jornada cuatro del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, donde se medirá ante Atlético Hidalgo en partido a disputarse en el Estadio 10 de diciembre.

El plantel de la UAT dirigido por Jorge Dimas, entrenó con intensidad en las instalaciones del Estadio Eugenio Alvizo Porras y el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puliendo los detalles para enfrentar este importante compromiso e ir por el triunfo de cuatro puntos.

En entrevista, el futbolista naranja Gianni Rubli, aseguró que el equipo trabajó la semana con intensidad para obtener la victoria.

“Bien, estamos trabajando intensamente, esta semana corta, para dar lo mejor de nosotros en este partido de visitantes”.

Además, expresó su sentir tras marcar anotación en el partido reciente.

“Bien, ya por fin poder contribuir más al equipo de la mejor manera y pues seguir con los triunfos”.

En cuanto al partido ante Atlético Hidalgo, afirmó que el equipo va por los cuatro puntos.

“Si, vamos a tratar, bueno no, vamos a sacar los cuatro puntos allá en Hidalgo y venirnos con un buen resultado”.

De igual manera, dio a conocer el estado del plantel para este partido de visita.

“Se siente bien y listos para poder sacar un buen resultado y el triunfo allá de visita en Hidalgo”.

En la reciente jornada, el equipo de la UAT empató por marcador de 1-1 con anotación de Gianni Rubli. Con esto, el equipo de Victoria suma 5 puntos con lo que se posiciona en el tercer lugar de la tabla de filiales y quinto lugar de la tabla del Grupo 2.

El Atlético Hidalgo contra Correcaminos de la jornada 4 del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio 10 de diciembre