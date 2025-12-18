Presenta Liga Premier calendario para la “segunda vuelta” 25-26

La Liga Premier dio a conocer el calendario de competencia para la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, donde Correcaminos ve actividad en la Serie A, dentro del Grupo 2.

Para esta “segunda vuelta” de la campaña, Correcaminos disputará sus partidos de local los días sábados a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

La actividad iniciará el sábado 10 de enero, cuando Correcaminos enfrente a Lobos ULMX en lo que será la fecha 14, a desarrollarse en el Estadio Miguel Alemán Valdés a las 18:00 horas.

Cabe destacar que para esta campaña, la liguilla se disputará al finalizar esta segunda vuelta, donde Correcaminos participa en la clasificación de filiales.

CALENDARIO CORRECAMINOS PREMIER:

J14 | Lobos ULMX vs Corre | sábado 10 de enero | 6 PM | Miguel Alemán Valdés

J15 | Corre vs Halcones Fútbol Club | sábado 17 de enero | 10 AM | Alvizo

J16 | Cordobés Fútbol Club vs Corre | sábado 24 de enero | 3:30 PM | Municipal Los Pinos

J17 | Corre vs Atlético Hidalgo | sábado 31 de enero | 10 AM | Alvizo

J18 | Club Deportivo de Fútbol Zitacuaro vs Corre | viernes 6 de febrero | Ignacio López Rayón

J19 | Corre vs Club Calor | sábado 14 de febrero | 10 AM | Alvizo

J20 | Corre vs Gavilanes | sábado 21 de febrero | 10 AM | Alvizo

J21 | Club de Ciervos FC vs Corre | sábado 28 de febrero | 3:30 PM | Roberto González Velázquez

J22 | Corre vs Sporting Canamy | sábado 7 de marzo | 10 AM | Alvizo

J23 | Zacatepec vs Corre | sábado 14 de marzo | 3:30 PM | Mariano Matamoros

J24 | Corre vs FC Santiago | sábado 21 de marzo | 10 AM | Alvizo

J25 | Chilpancingo vs Corre | sábado 28 de marzo | 12:00 PM | Gral. Vicente Guerrero

J26 | Corre vs Real Apodaca | sábado 11 de abril | 10 AM | Alvizo