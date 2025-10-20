Oxígeno puro: Sarmiento

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de vencer por la mínima diferencia a Dorados de Sinaloa, el mediocampista Mario Sarmiento destacó que, más que tres puntos, la victoria representa “oxígeno puro” para el equipo.

“Ganamos, que es lo importante. Una victoria que nos da oxígeno en este torneo, ya que no habíamos ganado en casa”, comentó.

A pesar de que el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla general, el jugador victorense señaló que el triunfo resulta motivador desde el aspecto anímico.

“La verdad, fue una gran oportunidad para muchos de nosotros. Varios sumamos minutos, y esto, sumado a la victoria, nos deja un buen sabor de boca”, añadió.

Actualmente, Correcaminos se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general, con nueve unidades, restando tres jornadas por disputar.

Sarmiento destacó que la victoria no solo fortalece al grupo, sino que también representa un triunfo para la afición, que hacía tiempo esperaba celebrar un resultado positivo.