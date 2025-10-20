Canaliza Tamaulipas más de mil millones a infraestructura de seguridad fronteriza

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de octubre.– El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una reforma que permitirá invertir más de mil millones de pesos en infraestructura de seguridad, destinada a la construcción y equipamiento de estaciones seguras en los municipios de la frontera norte.

La modificación al Decreto 66-105, propuesta por el Poder Ejecutivo, establece que los recursos —provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas— deberán aplicarse exclusivamente en obras de infraestructura y equipamiento bajo los capítulos 5000 y 6000 del Clasificador por Objeto del Gasto.

Con ello, se busca garantizar un uso más transparente de los fondos públicos y fortalecer las capacidades operativas de la Guardia Estatal, responsable de administrar las nuevas instalaciones que servirán para reforzar la vigilancia y brindar atención inmediata a transportistas y viajeros.

“El ajuste no implica deuda adicional para el Estado; se trata de una precisión técnica que asegura que los recursos sean utilizados de manera eficiente y comprobable”, afirmó el diputado Juan Carlos Zertuche Romero durante la exposición del dictamen ante el Pleno.

El proyecto contempla la construcción de 15 estaciones seguras que estarán ubicadas estratégicamente en la franja fronteriza, con el objetivo de prevenir delitos, atender emergencias y mejorar la coordinación en materia de seguridad pública.

Autoridades estatales destacaron que esta acción forma parte de un plan integral para modernizar la infraestructura de seguridad en Tamaulipas y fortalecer la presencia institucional en zonas de alto tránsito y riesgo delictivo.

En la misma sesión legislativa, el Congreso declaró vacante el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, luego de aceptar la renuncia de Carlos Alberto Aranda Jiménez, con efectos a partir del 9 de octubre.