En Tamaulipas, pasa desapercibido el relanzamiento nacional del PAN

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de octubre.– El reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel nacional, con movilizaciones en la Ciudad de México y otras capitales del país, pasó prácticamente desapercibido para la dirigencia estatal de Tamaulipas, encabezada por Luis René Cantú Galván.

A pesar de que el líder estatal se encuentra en salida y será reemplazado en breve, ni los panistas locales ni los principales liderazgos del partido convocaron a algún acto público en la entidad, lo que evidenció la falta de organización del blanquiazul en la región.

Hasta el momento, la única reacción desde Tamaulipas fueron un par de publicaciones en redes sociales, donde se compartieron imágenes del boletín emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, anunciando el inicio de una “nueva era” para el partido.

A nivel nacional, el presidente del PAN, Jorge Romero, presentó el relanzamiento con la promesa de una visión moderna y cercana, basada en los valores de patria, familia y libertad, así como en procesos transparentes y elecciones primarias.

“El PAN se abre a la ciudadanía. Los nuevos liderazgos están en las calles, escuchando y trabajando por la gente”, señaló el dirigente nacional, resaltando el cambio de estrategia hacia un mayor contacto con la sociedad.

Sin embargo, en Tamaulipas, el efecto del relanzamiento ha sido prácticamente nulo, y el clima político local se mantiene frío entre los panistas, a pesar de los cambios de logotipo y la renovación de imagen que impulsa el partido a nivel nacional.

La situación pone de relieve los desafíos internos del PAN en la entidad, donde la transición de dirigencia y la falta de movilización visible podrían afectar la presencia y relevancia del partido en el panorama político local.