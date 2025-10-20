¿Carolina Ross es una “rompehogares”? La acusan de ser amante de un influencer y causar su divorcio

Carolina Ross ha dado de qué hablar en los últimos días. Y es que, en medio de la conmoción por su eliminación en ‘La granja VIP’, la señalan como la causante del divorcio entre el influencer Kevyn Contreras y Naomy Villarreal. ¿qué pasó?

¿Quién es Kevyn Contreras y por qué se está divorciando de Naomy Villarreal?

Kevyn Contreras, también conocido como el ‘Comediante bicolor’, es un influencer y comediante mexicano. Nació el 2 de febrero de 1996 y actualmente tiene 29 años. Ha ganado notoriedad en los últimos años por su contenido en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene 623 mil seguidores.

Pese a su popularidad, no se ha librado de controversia. En 2019, se le señaló por tocar indebidamente a una conductora durante una transmisión en vivo para Facebook. Hubo una denuncia de por medio y se le vinculó a proceso. En ese momento, se le permitió llevar su proceso en libertad. No hubo un avance en el caso.

En mayo de 2025, se casó con Naomy Villarreal en una ceremonia sumamente privada. Los fans se enteraron días después, lo que generó mucha polémica en redes sociales.

Aunque todo parecía ir bien, hace unos días dieron a conocer que estaban en proceso de divorcio. Si bien no han dado el motivo claro, declaraciones de Villarreal dieron a entender que podría haber sido por una infidelidad.

¿Kevyn Contreras le fue infiel a su esposa con Carolina Ross?

A través de un video para redes sociales, Naomy Villarreal, esposa de Kevyn Contreras, habló de su divorcio con el influencer. Afirmó que ya se están iniciando los trámites para separarse formalmente.

“Yo no vengo aquí a fingir tener la vida perfecta, a tener el matrimonio perfecto y a tener una familia feliz. Hoy, de mi persona, sale oficialmente que Kevyn y yo hemos tomado la decisión de separarnos y esto es oficial y de manera formal. Va a existir un divorcio”, expresó.

La joven dejó claro que nunca se permitirá estar con una persona “infiel y narcisista”, algo que sorprendió mucho a todos los fans de la pronto expareja.

Expareja de Kevyn Contreras “Jamás en mi vida voy a permitir, ni por una pensión alimenticia, ni por atención para mis hijas, ni por mendigar amor. Jamás voy a permitir que una persona sea infiel, sea manipuladora, sea mentirosa. En pocas palabras, que sea un narcisista completamente conmigo, porque yo me la he jugado 100% por esta relación desde el día uno y he puesto mi pecho por él”

Si bien nunca mencionó el nombre de Carolina Ross, muchos aseguran que Naomy se refería a ella. Y es que Kevyn y Caro son sumamente cercanos. Incluso, el comediante la apoyó durante las nominaciones de ‘La granja VIP’.

Muchos fans recordaron que ambos han compartido fotos y videos en los que se les puede ver muy cercanos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dicho nada acerca de estos señalamientos.

¿Cuál es la relación entre Kevyn Contreras y Carolina Ross?

Carolina Ross y Kevyn Contreras, al menos oficialmente, son buenos amigos. Han colaborado juntos en varios videos. En una reciente entrevista, Kevyn se dijo ser su “mejor amigo” y hasta instó a la gente a que votara por ella para que no saliera de ‘La granja VIP”.

No obstante, hubo una ocasión en la que, en aparente tono de broma, se dijo dispuesto a conquistarla. En ese momento, Caro estaba presente y dijo: “Al Kevyn le encanta coquetearme”.

Aunque todo fue en plan de humor, ahora con el divorcio de Contreras, muchos han puesto en tela de juicio si realmente existen sentimientos románticos entre ellos.