Otra baja… se va la ‘Pulga’ Villarreal

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El victorense Alexis “Pulga” Villarreal Sánchez no continuará en Correcaminos, así lo informó el Club a través de un comunicado publicado la mañana de este martes en sus redes sociales, agradeciendo la entrega de uno de los canteranos del conjunto universitario.

Tras este anuncio, el mediocampista de 22 años queda en calidad de agente libre.

“A toda nuestra afición y a los medios de comunicación les informamos que el jugador Alexis Guadalupe Villarreal Sánchez culmina su relación laboral con nuestro equipo, que milita en la Liga de Expansión MX”.

Con esta baja, Correcaminos suma ya 12 jugadores fuera de planes rumbo al Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Villarreal se une a Iván Pineda, Joaquín Pereyra, Juan Manuel Capeluto, Aldair Mengual, Yair Espinosa, Jesús García, Sergio Treviño, Joel Martínez, Martín Zúñiga, Luis Chávez y Giovani Hernández.

Villarreal Sánchez disputó poco más de 20 encuentros oficiales con el Club en la Liga de Expansión. En el reciente Apertura 2025 tuvo actividad en siete partidos, dos de ellos como titular, acumulando 307 minutos.