Desvió Cabeza de Vaca 560 mdp a través de Comunicación Social, para apoyar al Club Tampico-Madero y favorecer amigos

La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas investiga al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por el desvío de 560 millones de pesos y asignación de contratos ilegales a través de la Coordinación de Comunicación Social, siendo el más favorecido por esto, el club de fútbol Tampico-Madero.

A través de diferentes solicitudes de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, confirmaron que existe desde febrero del 2025 una denuncia y una investigación contra el ex gobernador Cabeza de Vaca, y sus ex voceros Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara.

De acuerdo la Fiscalía existen tres expedientes de las auditorías a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, donde detectaron hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves, cometidos por servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Cabeza de Vaca.

El desfalco al erario tamaulipeco cometido por el gobierno de Cabeza de Vaca, se refiere al gasto en la promoción de la imagen institucional, canalizadas a diversos proveedores, entre ellos el Tampico-Madero Futbol Club S.A.P.I. de C.V., bajo el argumento de servicios de publicidad y difusión.

Por esta irregularidad en el ejercicio de recursos públicos, ya existen denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, identificadas en los expedientes AI-OG/013/2023, AI-OG/043/2023 y AI-OG/044/2023, una de ellas fechada el 18 de febrero de 2025, sumando un desvío superior a los 560 millones de pesos.

También se ha dado vista al Tribunal de Justicia Administrativa, para que imponga a las y los servidores públicos y particulares involucrados, las sanciones que amerita este hecho de corrupción, ocurrido durante el sexenio de Cabeza de Vaca.

Cabe recordar que, este caso de corrupción del gobierno de Cabeza de Vaca, fue ventilado en las conferencias mañaneras del ex presidente López Obrador, del 30 de junio y el 9 de diciembre de 2022, y llevado al Congreso del Estado en las sesiones del 11 de mayo de 2022 y 5 de enero de 2023, por la bancada de Morena, derivando en un exhorto de la 65 Legislatura a la entontes Contraloría Gubernamental y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para llegar a las últimas consecuencias en contra de quienes cometieron este desfalco.

También existen asignaciones y pagos millonarios a proveedores de las cuales no existen contratos ni documentos que avalen las erogaciones, sobresaliendo un pago de 40 millones de pesos a una empresa de redes sociales, presuntamente propiedad del ex Vocero Max Cortázar, que está incluida en las investigaciones de la Fiscalía y Secretaría.