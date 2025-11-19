Búhos Tampico Vs. Cuernos Largos, Final de Novatos LUFAUAT

Victoria, Tamaulipas.- En Reynosa, Cuernos Largos FMVZ dio el campanazo y en Tampico, Búhos FADYCS impuso su condición de local y favorito en Semifinales y ahora ambos equipos protagonizarán la gran final, válida por el título de la Temporada 2025 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Categoría Novatos.

El equipo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al mando del Head Coach José Juan Muñiz Obregón, tras concluir en segundo lugar del Grupo Sur con récor de 3-1, viajó a Reynosa para enfrentar al líder invicto del Grupo Norte, Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, equipo que concluyó 4-0.

Cuernos Largos se impuso 20-0 en el Campo Rodhe, para instalarse nuevamente en la final, pero ahora de Novatos.

Por su parte, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales impuso su condición de local y favorito para someter 40-6 a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, en la otra semifinal celebrada en Tampico.

De esta manera Búhos Tampico y Cuernos Largos se volverán a enfrentar en una final, por segundo año consecutivo, pero ahora en la categoría Novatos, el año pasado fue en Intermedia y los Veterinarios se alzaron con la victoria.

Según el calendario original, la gran final está programada para este sábado 22 de noviembre, tentativamente a las 12:00 horas, en el Estadio Olímpico del Centro Universitario Sur.