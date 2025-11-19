Diputada pide a tamaulipecos respetar los reglamentos de Tránsito

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de noviembre.-La diputada local Magaly Deandar Robinson, pidió a los tamaulipecos respetar espacios así como los reglamentos de Tránsito de cada municipio, y no tomar la prohibición del levantamiento de grúas para abusar.

Esto después de que en los próximos días entrara en vigor la norma de que una grúa no podrá remolcar un vehículo si el conductor se encuentra presente y, por ende, puede mover el automóvil.

En entrevista, la diputada de Morena sostuvo que la medida no debe ser tomada como pretexto para que los automovilistas dejen de respetar los espacios prohibidos para estacionarse.

«No debería (darse abusos) porque se tiene que respetar y esta es una herramienta jurídica para que los ciudadanos se puedan defender si hay algún exceso en ese tema», declaró.

Deandar Robinson subrayó «entonces también pido a los ciudadanos que colaboren en este tema».

La legisladora puntualizó que hasta ahora no ha habido ninguna queja de parte de los empresarios de las compañías de grúas ante la nueva norma que restringirá su funcionamiento.