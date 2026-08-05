Ocho tamaulipecos hacen historia con México en Corea del Sur; conquistan el primer título mundial de Haidong Gumdo

Corea del Sur.- Con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, y el apoyo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), ocho atletas de Ciudad Victoria formaron parte de la selección mexicana que conquistó por primera vez el Campeonato Mundial de Haidong Gumdo, durante la decimocuarta edición del certamen, celebrada los días 25 y 26 de julio en Yong Pyong, Corea del Sur.

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, dijo que la delegación nacional escribió una página histórica al proclamarse Campeón General del torneo, logro que México alcanzó por primera ocasión desde la creación de la competencia mundial. El contingente tamaulipeco tuvo una destacada aportación con atletas que consiguieron múltiples podios en diversas modalidades de combate, formas y pruebas de corte.

El representativo de Tamaulipas fue encabezado por el maestro José Hinojosa, quien además fungió como capitán de la selección mexicana.

Hinojosa compartió que “En la categoría Masters se obtuvo el séptimo lugar mundial, además de tercer lugar en combate preliminar, tercer sitio en la final de combate 3 contra 3 y subcampeonato en la final de combate simulado”.

Expuso que en la división preparatoria, Milton Gómez consiguió el segundo lugar en la final de corte de papel y en forma individual, además de primer lugar preliminar en combate coordinado, tercer lugar preliminar en throwing cut y tercer lugar en la final de combate 3 contra 3. Marco Acosta también brilló con un tercer lugar en la final de combate individual, segundo lugar en la final de combate coordinado, primer lugar preliminar en corte de papel, segundo lugar preliminar en forma individual, tercer lugar preliminar en corte de bambú y tercer lugar en la final de combate 3 contra 3.

Además, de acuerdo con los resultados oficiales, Baldomero Dimas logró tres subcampeonatos en forma individual, corte de papel y corte de bambú dentro de la categoría de adultos.

En la división universitaria, Félix Ávalos obtuvo segundo lugar preliminar en forma individual, primer lugar preliminar en combate coordinado y tercer lugar en la final de combate 3 contra 3.

La destacada actuación victorense se completó con Jorge Juárez, quien consiguió primer lugar preliminar en corte de papel y tercer lugar preliminar en forma individual; Ángel Rodríguez, con primer lugar preliminar en forma individual y tercer lugar preliminar en corte de papel en la división preparatoria.

Por su parte, Martín Ríos obtuvo tercer lugar preliminar en forma individual y tercer lugar preliminar en corte de papel en la categoría de adultos.

Con estos resultados, los representantes de Tamaulipas contribuyeron de manera importante al histórico campeonato obtenido por México, reflejo del impulso al deporte que reciben los atletas tamaulipecos a través del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya.