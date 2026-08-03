Tamaulipecos se cuelgan la plata en Praga

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los tamaulipecos Moisés Juárez, Javier Benítez y Uldricn Kaliniux conquistaron la medalla de plata con la Selección Mexicana U18 Varonil durante la Copa Intercontinental U18 de Softbol, celebrada en Praga, República Checa.

El representativo nacional firmó una destacada actuación al concluir el certamen con un balance de siete victorias y únicamente dos derrotas, resultados que reflejan el talento, la disciplina y el compromiso del conjunto mexicano a lo largo de la competencia.

Durante el torneo, México mostró un alto nivel de juego, respaldado por un sólido cuerpo de pitcheo, una ofensiva efectiva y un gran desempeño colectivo, cualidades que le permitieron avanzar hasta la gran final y subir al podio internacional.

La obtención de la medalla de plata representa uno de los logros más importantes para el sóftbol mexicano en la categoría U18 varonil y confirma el crecimiento que ha tenido esta generación en el escenario internacional.

El equipo nacional fue dirigido por el mánager Horacio Berrones, con el apoyo del coach Vicente Frías, quienes encabezaron un proyecto que volvió a colocar a México entre las mejores selecciones del mundo en la categoría.