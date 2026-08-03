El “Cugar” Curiel mantiene el invicto y sigue escalando en el boxeo mundial

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El tamaulipeco Raúl “Cugar” Curiel extendió su invicto como profesional al imponerse por decisión mayoritaria al estadounidense Quinton Randall, en una pelea celebrada en Las Vegas, Nevada.

El combate resultó más complicado de lo esperado para el pugilista originario de Tampico. Randall planteó una estrategia basada en la movilidad, el boxeo técnico y el constante desplazamiento sobre el ring, lo que dificultó que Curiel encontrara su mejor versión ofensiva durante varios episodios de una contienda marcada por asaltos muy parejos y escasos intercambios de poder.

No obstante, el mexicano supo hacer los ajustes necesarios conforme avanzó la pelea y cerró con mayor intensidad los últimos rounds, inclinando la balanza a su favor para convencer a la mayoría de los jueces.

Las tarjetas reflejaron la competitividad del combate, con puntuaciones de 95-95, 97-93 y 100-90, suficientes para decretar la victoria del tamaulipeco por decisión mayoritaria.

Con este triunfo, Curiel mejoró su récord profesional a 18 victorias, un empate y ninguna derrota, consolidándose como una de las figuras mexicanas con mayor proyección dentro de la división de los pesos welter.

La victoria representa un paso importante en la carrera del “Cugar”, quien continúa ganando terreno en el escenario internacional y acercándose a combates de mayor relevancia, con la mira puesta en disputar oportunidades por los principales títulos del boxeo mundial.