Premio Nacional de Cultura 2026 para el tamaulipeco Rogerio Hershberger

Se otorgó el Premio Nacional de Cultura 2026 al tamaulipeco Rogerio Hershberger.

Ante José Enrique Vidal Dzul Tuyub, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Cultura, Gerardo Valenzuela Nava, Director de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO) y Ricardo García Zetina, Delegado en México de la Asociación Española Territorios Semilla entre otros representantes de la cultura, se designó al promotor cultural como acreedor de la presea cultural.

El “Premio Nacional de Cultura 2026” será entregado en julio de este año al autor del Programa de lectura compartida padres e hijos, premiado con anterioridad en Estados Unidos, España, Italia y Noruega entre otros países.

Hershberger de la Garza, oriundo de Santander Jiménez, Tamaulipas, es presidente de la fundación México Progresa Leyendo A.C, asociación que junto a Territorio Semilla habilita bibliotecas mexicanas y ofrece cursos, conferencias y capacitación en los pueblos originarios de México.