Impulsando tu Bienestar mejorará espacios públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A través del programa “Impulsando tu Bienestar”, más de 400 personas de nueve municipios de Tamaulipas se incorporaron a las actividades de diversos proyectos comunitarios que tienen como objetivo el mejoramiento del entorno y la generación de ingresos para los habitantes de zonas de medio, alto o muy alto rezago social, informó la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

Mencionó que, en el marco de la política colaborativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, esta estrategia ha dado buenos resultados, en los que se obtiene un beneficio colectivo.

“Los gobiernos municipales han respondido efectivamente al desarrollo de proyectos comunitarios, en los que participan personas de ingresos limitados o inestables, en un esfuerzo compartido con el gobierno estatal”, señaló.

En esta fase, emprenden actividades los municipios de Altamira, Guerrero, Camargo, Jiménez, Hidalgo, San Carlos, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Mainero, con un impacto favorable en la transformación del entorno para el bienestar de las personas y el desarrollo de las regiones.

Agregó que, mediante este programa, se fortalece la generación de ingresos sostenibles para las familias, en una conjunción de esfuerzos en la que los gobiernos municipales apoyan con herramientas e insumos para la limpieza de caminos, parques, desazolve de canales, pintura y saneamiento básico en escuelas y áreas de uso colectivo, para el disfrute y bienestar de las familias que habitan en estas zonas.

En esta estrategia se invirtieron más de 10 millones de pesos durante el ejercicio 2025 y se tiene previsto un incremento presupuestal para este año, en el que ya se han destinado 2 millones de pesos en una primera fase.

Mencionó que las reglas de operación del programa “Impulsando tu Bienestar” contemplan la intervención de las cuadrillas en actividades de auxilio emergente en casos donde se presenten contingencias ambientales, en apoyo a las familias que puedan resultar afectadas.