“No soy llorón, ni me faltan huevos”: Iván Rodríguez

Cd. Victoria.- Luego de anunciar su retiro del torneo de la Liga de Campeones, el silbante Iván Rogelio Rodríguez, sigue recibiendo insultos, al mantener su postura acerca de que su gremio sigue sin contar con las garantías necesarias para desarrollar un trabajo.

El nazareno refiere que los insultos han comenzado a subir de tono, ya que luego de mencionar que el partido entre la Moderna y Deportivo Bola 6 no se sintió seguro y no tuvo la capacidad para terminar de la mejor manera, juego en el que mencionó que no se tenían las garantías para tomar las mejores decisiones, por lo que a en palabras de algunos participantes de la liga le llamaron, “falta de huevos”.

“La falta de huevos o miedo, si esa es la justificación para retirarme de un torneo donde la gente, sabe y no lo ve, o desconoce que solo se juegan un trofeo con un valor que no supera los $2,000, pues sí, claro que lo hice o lo volveré hacer, porqué si tener huevos significa ir a aguantar insultos, amenazas, intentos de agresión o la consecución de la misma, pues para mí $280 que me pagan por un partido, no me va alcanzar para nada y gracias a Dios tengo un trabajo que me da lo suficiente, que ese dinero por partido, no me hace ni más rico ni más pobre”, expresó en sus redes sociales el silbante.

Reconociendo que la mayoría de los jugadores y aficionados desconocen en su totalidad las reglas del fútbol, “en su vida han leído lo más mínimo sobre las reglas de juego y no falta el que dice “eso no sirve para nada”, pues imagínate ir a jugar algo que no sabe lo que esta permitido y lo que está prohibido y todavía como árbitro tener que ir a escuchar argumentos que por costumbre están bien”.

Y es que señaló que hoy en día, los equipos gastan miles de pesos en jugadores, en pagarles para que vayan, no ganan nada y pierden y la culpa es del árbitro.

“Ahora me traen de moda y dice que “son mamadas mías”, “que soy bien llorón”, créanme, todos los adjetivos que me quieran etiquetar son bien recibidos, pero algo claro debe quedar, como árbitro no puedo complacer sus deseos y menos ayudarlos a ganar”.

Aseguró que en ningún momento él solicitó que el campo de la Servidores Públicos, casa del equipo de la Moderna fuera vetado, sino por el contrario, sino que los equipos mostraran respeto, “aunque los insultos y amenazas fueron de todos lados y evidentemente en el momento no puedes distinguir quien lo hace y menos a que equipo pertenece, por eso generalice mi reporte, lo aclaro para que sepan que el ÚNICO MOTIVO de mi anexo reporte fue con la finalidad de anunciar mi baja de la Liga de Campeones, más no solicitar una sanción para algún equipo, además que eso lo manifesté dentro del terreno de juego”.

Señaló que desde hace tiempo las agresiones físicas y verbales a los árbitros, se ve cada día, pero esto ha provocado la deserción de diversos silbantes de esta Liga.

“Me apasiona el arbitraje, voy a cada juego con la mejor de las actitudes de hacer un trabajo de calidad, basado en lo que tanto tiempo de preparación me ha costado, de salir con la satisfacción de que los equipos salen contentos con mi arbitraje, esa es mi meta, aunque muchas veces por una mala tarde o una mala decisión no lo logre, pero no crean que voy a demostrarles que tengo huevos por ir a “aventarme un tiro” con alguien que te insulta y si lo expulsas te agrede (en montón o por la espalda como siempre) ni tampoco voy a comprobarles que soy de huevos porque me amenazaron y me insultaron y no dije nada, nombre, prefiero estar acostado o en alguna otra parte con mi familia, preocupado porqué al día siguiente tengo que ir a trabajar”.

Añadió “los árbitros no somos indispensables, pero si necesarios, y nos preparamos para ustedes y su pago es con poco dinero y con muchas agresiones, la verdad respeto su dinero, pero si es así no lo necesito, quien saque el partido hay muchos, árbitros somos pocos”, concluyó.