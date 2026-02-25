“NO HAY EXCUSAS”: Chavo Díaz exige reacción inmediata y pide el respaldo total de la afición

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El director técnico de Correcaminos, Gustavo «Chavo» Díaz, reconoció que la suspensión de la más reciente jornada alteró el ritmo competitivo del equipo, aunque respaldó la decisión tomada por las autoridades, priorizando la seguridad por encima de lo deportivo.

“Siempre es mejor seguir jugando, compitiendo, porque después el calendario se aprieta. Pero por las circunstancias, la decisión fue correcta. La seguridad es lo primero”, señaló el estratega en el entrenamiento de esta mañana en el estadio Marte R. Gómez, quien admitió que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero confía en las determinaciones de federativos y directivos.

A pesar de no haber tenido actividad oficial, el equipo mantuvo su planificación habitual, incluyendo el viaje programado. Díaz aseguró que la pausa no modifica el enfoque rumbo al compromiso de este viernes, considerado clave por tratarse de un rival de peso y por el momento que atraviesa el torneo.

“Estábamos todos esperando el clásico con mucha expectativa. Competimos en casa y tenemos que hacernos fuertes. Ya nos tocó ganar y empatar en casa; ahora debemos ir con todo para sumar de a tres y mantenernos cerca en la tabla para lograr el objetivo”, apuntó.

El técnico hizo un llamado a la afición para respaldar al equipo en este momento del certamen, especialmente cuando se aproxima la mitad del torneo y la exigencia aumenta.

“La afición siempre es fiel, no hay que convencerla. El equipo se ha entregado siempre, jugando mejor o no tan bien. Hay un cambio positivo que todos lo están viendo. Entendemos que vienen años de frustraciones, pero que confíen en los muchachos. Es muy importante que estén en la tribuna y apoyen para darnos esa fuerza extra el viernes”, expresó.

En el plano físico, Díaz destacó que el plantel continúa ajustándose semana a semana, particularmente tras un proceso de reestructuración importante. Sin embargo, reconoció que existen jugadores en proceso de recuperación, como Pineda y Galindo, quienes siguen evolucionando bajo supervisión médica.

“Van día a día. Por ahora no tenemos confirmación de que puedan estar a la orden. Son situaciones normales por la exigencia del torneo, pero confiamos plenamente en el plantel”, explicó.

Respecto al papel de los jugadores de cantera ante la llegada de múltiples refuerzos, el estratega fue claro: el crecimiento debe ser progresivo y enfocado en resultados colectivos.

“Lo más importante es el equipo. Si logramos el objetivo con más jugadores de cantera y mayor identidad, sería ideal. Pero no se trata de poner muchos por poner, sino de que compitan y sean determinantes. Son buenos jugadores, tienen calidad; hay que rodearlos bien y llevarlos paso a paso”, afirmó.

Díaz subrayó que, aunque algunos jóvenes han tenido menos minutos en comparación con torneos anteriores, el proceso continúa con la intención de fortalecer su competitividad y consolidarlos como piezas importantes dentro del proyecto deportivo.

Con la mira puesta en el duelo de este viernes ante Tapatío, Correcaminos buscará reencontrarse con la victoria en casa y confirmar la mejoría que, según su entrenador, ya comienza a notarse en el funcionamiento colectivo.