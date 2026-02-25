Calienta motores el Tec Victoria rumbo a la Olimpiada pre nacional 2026 de TECSNM

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de llegar de la mejor manera a la Olimpiada Prenacional 2026 de TECSNM, el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, comenzó su preparación, así lo anunció el coordinador de Deportes, David Durham.

“En el mes de mayo en la ciudad de madero se están llevando a cabo encuentros amistosos con diferentes equipos como las selecciones de la UAT y clubs deportivos particulares para el fogueó de los equipos del ITCV”.

Detalló serán seis disciplinas las que estarán teniendo acción en estos compromisos, siendo Tochito, Basquetbol, Atletismo, Tenis, Softbol y Beisbol.

“Otro de los objetivos es participar en las ligas locales para que los alumnos del ITCV se mantengan activos en el deporte”.

Y es que reconoció que actualmente el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, busca regresar al medallero en este 2026, es por ello que se busca realizar importantes actividades entorno ha este 2026.