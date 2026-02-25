Oregon Flag festeja jugando

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Oregón Flag Football festeja su primer aniversario jugando, esto con la finalidad de convivir y unir lazos para el crecimiento de este deporte.

El emparrillado de las instalaciones del CONALEP Victoria, fue el escenario donde se desarrollaron estos dos compromisos de la rama Femenil y Mixto.

“Este es un evento para unir lazos y que el tochito siga creciendo en Victoria”, expresó el Coach Jesús Urbina; mientras que José Salazar reconoció lo importante que es que el Tochito Flag tenga más espacios deportivos, “agradecemos al MVZ Martín Rivera Romero quien nos facilitó el campo para que poder llevar a cabo este evento, donde una de sus principales virtudes es la disciplina con la que se realiza”.

Los equipos participantes en este evento fueron en la categoría Femenil los equipos de la Facultad de Enfermería Ciudad Victoria y Águilas del CONALEP; en tanto que, en la categoría Mixto, Las Panteras de Soto La Marina visitaron la capital del estado para jugar ante el equipo de la Facultad Enfermería Victoria.

“Sabemos que actualmente la disciplina de Tochito Flag no solo ha crecido en Ciudad Victoria, sino en todo el mundo al ser ya un deporte considerado para los próximos Juegos Olímpicos”.