‘Neto’ Muñiz se corona en el Estatal de los Juegos Nacionales Populares

Por Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas. El boxeador victorense Ernesto Tadeo Muñiz Saldaña consiguió su boleto a los Juegos Nacionales Populares de la CONADE, tras imponerse en la etapa estatal eliminatoria celebrada en el Gimnasio Polideportivo de Reynosa.

Muñiz Saldaña sostuvo un intenso combate en la categoría Junior (2010-2011), división peso pluma de 57 kilogramos, en la que se coronó campeón de su categoría y aseguró su lugar en la contienda nacional.

La eliminatoria reunió a pugilistas provenientes de Matamoros, Ciudad Madero, Tampico y Ciudad Victoria, en divisiones que abarcaron desde los 48 hasta los 69 kilogramos.

De esta fase surgieron los 13 boxeadores (ocho hombres y cinco mujeres) que representarán a Tamaulipas en la justa nacional, donde buscarán colocar al estado en el podio.

La competencia nacional se desarrollará del 5 al 13 de noviembre en Boca del Río, Veracruz, escenario en el que Ernesto Tadeo Muñiz buscará consolidar su camino en el boxeo amateur tras conquistar el campeonato estatal.