¡En lo más alto!… Tamaulipas impone condiciones en el Míster México

Carlos García

Reportero

Como era de esperarse, la delegación de Tamaulipas que tomó parte en la edición número 74 del Clásico Míster México, celebrada este fin de semana en la Ciudad de México, tuvo una destacada actuación, siendo la cereza del pastel el título conseguido por Alexis Jaziel García, de Matamoros, en la categoría Novatos.

Comandada por el dirigente estatal Gastón Cavazos Perales, la delegación tamaulipeca subió a la tarima para medirse ante lo mejor del país y demostrar que actualmente el estado es potencia en esta disciplina y cuenta con atletas capaces de competir al más alto nivel.

Dentro de la cosecha de medallas y lugares nacionales también sobresale el primer sitio conseguido por la victorense Maite de la Vega Olvera, representante de Pulso Gym, en la categoría Wellness Fitness Clasificadas hasta 1.60 metros.

Tras los resultados obtenidos, Cavazos Perales se dijo orgulloso de la actuación de los atletas tamaulipecos, destacando que estos logros se suman al trabajo de otros competidores que en los próximos días verán acción en un evento internacional.

El dirigente estatal reconoció que los resultados son producto del esfuerzo de toda la delegación, por lo que hizo un reconocimiento especial a cada uno de los atletas que representaron a Tamaulipas y dejaron su máximo esfuerzo sobre la tarima.

MÁS RESULTADOS

Diana Ortiz, de RN Fitness Gym de Ciudad Victoria, obtuvo el quinto lugar en Bikini Fitness Clasificadas más de 1.60 metros.

Irving Ruiz García, de Ciudad Victoria, consiguió el tercer lugar en Men’s Physique más de 1.70 metros.

Alfredo Ponce Sánchez, de Ultimate Team de Ciudad Madero, alcanzó el segundo lugar en Men’s Physique hasta 1.70 metros.

Paola Alejandra Campos, de King Nutrition de Matamoros, finalizó en cuarto lugar en Wellness Fitness Novatas.

Manuel de León, de Reynosa, obtuvo el segundo lugar en Culturismo Clásico Clasificado.

Joaquín Zamudio, también de Reynosa, se quedó con el tercer lugar en Culturismo Clásico Clasificado.