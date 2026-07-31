Multan a clubes de Liga de Expansión por protestar temas del descenso; les advierten que no puede repetirse

  • jueves, 30 de julio de 2026

Sancionados y advertidos. Así se encuentran los clubes de la Liga de Expansión que formaron parte de la «protesta» que realizaron la semana pasada por la cancelación permanente del ascenso/descenso y que provocó la atención del medio futbolístico.

Los clubes (se desconoce si los seis) fueron penados con 2,000 UMAs (cerca de 239 mil pesos), pero además fueron advertidos de no volverlo a realizar so pena de volver a tener una pena mayor.

La Comisión Disciplinaria de la FMF asegura que se “toman las medidas necesarias para que este tipo de incidentes no se repitan en el futuro, ya que, de lo contrario, se podría hacer acreedores a una sanción más severa, tal y como lo establece el Reglamento de Sanciones de la FMF”.

Los equipos a quienes seguramente les llegó el comunicado son los que jugaron en los siguientes enfrentamientos: Morelia vs. Atlético La Paz, Mineros vs. Correcaminos y Leones Negros vs. Coyotes.

De acuerdo con reportes de los comisarios del juego, los equipos permanecieron por 45 segundos en su cancha, realizando pases de balón solo entre los jugadores del club local; los jugadores suplentes en ambas bancas realizaban el grito “¡Ascenso, Ascenso!”.

Un club optó por no presionar la salida ni generar juego ofensivo, respetando la acción de los locales. Después de 45 segundos, se dio fin a la protesta y continuaron con las acciones del partido con ritmo natural.

​”El Club que se niegue a jugar sin una causa justificada o se retire injustificadamente del terreno de juego o no participe activamente por un periodo de tiempo considerable (a consideración de la Comisión Disciplinaria), una vez iniciado el partido y con ello impida que se juegue por completo o se ponga en riesgo el correcto desarrollo del mismo, se le podrá considerar el partido como perdido con un marcador de 1-0, se le adjudicarán los puntos al Club contrario y el causante será sancionado con una multa de 2,000 UMAs.”

El punto es que la propia Comisión Disciplinaria concluye que los equipos “pudieron” —sin asegurarlo— haber incurrido en una violación al reglamento, por lo que los clubes fueron apercibidos con la multa y la advertencia.

 

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