“Místico” Pereyra, cerca de llegar a Correcaminos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pocas horas de haberse convertido en campeón absoluto de la Liga de Expansión MX, Gabriel “Místico” Pereyra apunta para convertirse en el nuevo director técnico de Correcaminos.

Aunque el nombramiento aún no se hace oficial, fuentes cercanas a la institución universitaria señalan que el estratega argentino naturalizado mexicano sería el elegido para tomar las riendas del conjunto naranja de cara al próximo torneo.

Pereyra llega procedente del Tepatitlán FC, equipo con el que recientemente conquistó el título de Liga y el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX en este 2026, además de finalizar como líder general del Clausura 2026 con 26 puntos.

A sus 48 años, Gabriel Pereyra cuenta con amplia experiencia dentro de la Liga de Expansión MX, donde ha dirigido a clubes como Morelia, Cimarrones, Cafetaleros, Atlante y, más recientemente, Tepatitlán.

Entre 2024 y 2025 trabajó en el futbol de Centroamérica y Sudamérica, antes de regresar al balompié mexicano para el Clausura 2026. Su retorno no pudo ser mejor, al conquistar dos títulos en apenas unos meses con el conjunto alteño.

El presidente de Correcaminos, Armando Arce Serna, ha señalado anteriormente que el perfil buscado para el nuevo estratega es el de un técnico ganador, acostumbrado a disputar fases finales y pelear campeonatos, características que encajan con la trayectoria reciente de Pereyra.

De confirmarse su llegada, el “Místico” tendría la misión de regresar a Correcaminos al protagonismo dentro de la Liga de Expansión MX, luego de varios torneos alejados de la pelea por el título.