La ‘Ola Verde’ sigue al mando

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de seis jornadas el equipo de Las Marías tienen el control de la categoría Fut-11 de la Liga de Futbol de La Cima.

Siendo el único equipo invicto, Las Marías suman cinco victorias y solo un empate para colocarse en la parte alta de la tabla general. El segundo puesto es para Las Tóxicas y Taku Boy’s BS, sumando 12 unidades cada uno.

La Catrina se comenzó a quedar rezagada al quedarse con 11 unidades. Le sigue Barbería 21 quien ha dado el campanazo en esta temporada al sumar 10 unidades, mientras que Torres y de la Cruz Contadores suma 9 puntos.

Más abajo está el cuadro de Laboratorio Fetal MED con tres puntos. En tanto que Paradisse Inn y Murciélagos FC tienen un punto, seguido por Juventus con cero puntos al igual que el Deportivo Zertu’s.