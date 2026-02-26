El deporte es una prioridad para Tamaulipas: INDE

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, señaló que en poco más de tres años el deporte se ha convertido en una prioridad para la actual administración estatal, lo cual se refleja en infraestructura, eventos nacionales e internacionales, así como en los resultados de la Olimpiada Nacional.

En rueda de prensa, el funcionario destacó los logros alcanzados durante la presente administración y reconoció que esta transformación ha sido posible gracias al apoyo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

236 MDP EN INFRAESTRUCTURA

“Comparando con años anteriores, de 2022 hacia atrás, las instalaciones deportivas estaban olvidadas. Agradecemos al gobernador, el doctor Américo Villarreal, por todo el apoyo que nos ha brindado en infraestructura deportiva”, expresó.

Detalló que la inversión en rehabilitación de albercas, pista de atletismo, áreas de gimnasio, construcción de baños, remodelación de canchas de fútbol 7, voleibol y básquetbol, así como en espacios generales, asciende a 236 millones de pesos durante estos años.

Entre las obras destacadas mencionó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, incluyendo el gimnasio Manuel Raga Navarro y la alberca olímpica; además de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde se rehabilitó el área de gimnasia rítmica en Ciudad Victoria.

Añadió que en Río Bravo se realizaron trabajos en el gimnasio municipal Las Liebres; en Matamoros, Tula y González se rehabilitaron diversos espacios deportivos; en San Fernando se mejoraron el Tamul y canchas de fútbol 7; en Burgos se rehabilitó el Parque Recreativo Los Chorros; y en Tampico se efectuaron trabajos en el Bordo Morelos.

EVENTOS DEPORTIVOS

Tamaulipas registró un crecimiento en la organización de eventos deportivos durante 2025, al albergar competencias de carácter nacional e internacional.

En abril, Ciudad Victoria fue sede del Macroregional de Atletismo, realizado en la pista de tartán del Estadio Marte R. Gómez, con la participación de mil 800 atletas provenientes de 11 estados del país.

Ese mismo mes, en la zona sur del estado, el INDE organizó el Macroregional de Triatlón, con la asistencia de dos mil 500 deportistas.

Asimismo, Tampico fue sede del Campeonato G10 de Tae Kwon Do, competencia que reunió a tres mil 400 taekwondoínes y otorgó 100 puntos para el ranking nacional.

En el ámbito internacional, Tamaulipas albergó el NORCECA de Voleibol de Playa, con la participación de ocho países, en Ciudad Madero.

También se celebró el Campeonato Latinoamericano de Béisbol en Ciudad Victoria, con la participación de siete países. El equipo de la Liga Santa María de Aguayo obtuvo el segundo lugar. Entre las delegaciones participantes estuvieron Venezuela, Brasil, Panamá, Argentina, Guatemala, Costa Rica y México.

OLIMPIADA NACIONAL

En cuanto a la Olimpiada Nacional, Virués Lozano destacó un crecimiento significativo, al pasar de 115 medallas en 2022 a 153 en 2025, lo que representa un incremento cercano a una tercera parte en tres años.

“El evento deportivo más grande a nivel nacional es la Olimpiada Nacional, coordinada por la Comisión Nacional del Deporte y los institutos estatales. Tamaulipas ha avanzado de manera constante en el medallero, aumentando año con año el total de preseas”, afirmó.

De igual forma, resaltó el desempeño en la Paralimpiada Nacional, donde Tamaulipas se mantiene como potencia al ubicarse de manera constante en el top 10 nacional. En 2025, el estado incrementó su medallero con 36 preseas más en comparación con 2024.

Finalmente, reconoció que Tamaulipas es potencia nacional en disciplinas como paratletismo y boxeo.