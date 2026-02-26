Aprueban prohibición de cirugías estéticas a menores en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de febrero.- Las cirugías estéticas en menores de edad quedaron prohibidas en Tamaulipas tras la aprobación de reformas legales que contemplan castigos para quienes practiquen o autoricen estos procedimientos sin causa médica.

El diputado local Alberto Moctezuma Castillo, de Morena, impulsor de la iniciativa, señaló que la medida pretende proteger la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes ante operaciones consideradas innecesarias.

Las modificaciones a la Ley de Salud y al Código Penal establecen sanciones administrativas y penales contra médicos, así como contra padres o tutores que permitan intervenciones quirúrgicas con fines exclusivamente estéticos.

Durante la discusión se advirtió que el incremento de estos procedimientos en adolescentes respondía a presiones sociales y a la falta de regulación específica, lo que dejaba a los menores expuestos a riesgos físicos y emocionales.

La nueva disposición contempla excepciones únicamente cuando exista una justificación médica comprobada, como malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o afectaciones funcionales que requieran cirugía.

Con la reforma también se busca limitar la oferta de estos servicios en clínicas privadas que promovían cambios de apariencia sin considerar las implicaciones a largo plazo.

El legislador afirmó que la intención es evitar decisiones irreversibles en etapas tempranas de la vida y reforzar la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores.

Tras su entrada en vigor, las autoridades sanitarias deberán supervisar el cumplimiento de la norma y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incurran en violaciones.