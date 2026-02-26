Prevén sacudida a ayuntamientos de Tamaulipas con reducción de regidores

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de febrero.- La propuesta de reforma electoral amenaza con aplicar una drástica reducción en los cabildos de Tamaulipas, al plantear que los municipios grandes pasen de 21 a solo 15 regidores, lo que provocaría un reacomodo político inmediato en los ayuntamientos.

El líder del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, confirmó que el planteamiento forma parte de los cambios que se analizan y que podrían transformar la integración de los gobiernos municipales en todo el estado.

“Déjame que llegue primero la reforma aquí, que salga de México; ver el impacto que también puede tener en los estados. Ya sabemos que el cabildo va a bajar a 15 miembros de entrada, es la propuesta principal en ciertas ciudades”.

La eventual medida impactaría directamente a ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Victoria, donde actualmente operan cabildos con 21 regidores, mientras que en El Mante hay 18.

La reducción no solo implicaría menos posiciones políticas, sino también una redistribución del poder entre partidos, al disminuir los espacios de representación proporcional que suelen ocupar las fuerzas minoritarias.

“Vamos a esperar que llegue el minuto y luego vamos a ver cómo se armoniza o qué tenemos que hacer aquí en el Congreso”.

El ajuste también tendría consecuencias económicas, ya que cada regidor recibe ingresos que en municipios grandes oscilan entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, sumando sueldo base, compensaciones y prestaciones.

En localidades pequeñas los montos bajan a entre 11 mil y 15 mil pesos, por lo que el recorte de integrantes significaría un ahorro considerable para las finanzas municipales.

Mientras la reforma avanza, la incertidumbre crece en los cabildos del estado, donde decenas de regidores podrían quedar fuera si la iniciativa se concreta en los términos planteados.