Truena alianza entre PRI y PAN rumbo a elecciones

La dirigencia estatal descarta por ahora una coalición electoral y apuesta por fortalecer su estructura interna

Ciudad Victoria, 26 de febrero.– De cara a la elección intermedia de 2027, el Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas comenzó a reorganizarse con la intención de contender sin alianzas, marcando distancia de acuerdos previos con otras fuerzas políticas.

La estrategia plantea que el tricolor participe con candidaturas propias en todo el estado, luego de procesos electorales en los que compitió junto al Partido Acción Nacional para mantener presencia política.

El dirigente estatal, Bruno Díaz Lara, señaló que el partido concentra sus esfuerzos en reconstruir su estructura territorial y electoral, por lo que actualmente no se contempla una coalición.

También indicó que el PRI se mantendrá al margen de la situación del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al tratarse de un tema que corresponde a otra fuerza política.

El líder partidista sostuvo que su instituto rechaza el uso de las instituciones con fines políticos y recordó el caso del ex mandatario Eugenio Hernández Flores, que —dijo— evidenció una persecución política.

Añadió que el PRI defenderá el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras se enfoca en recuperar competitividad rumbo a los próximos comicios en Tamaulipas.