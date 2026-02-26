Garuda Muay Thai destaca en Reynosa y pone la mira en el Campeonato Nacional

Reynosa, Tamaulipas.- Los peleadores de la academia de Garuda Muay Thai demostraron su alto nivel de competencia este pasado sábado durante la cartelera de la promotora Legacy Kickboxing, celebrada en la ciudad fronteriza de Reynosa.

La delegación victorense representada por Arturio Limón en la categoría de los 63 kg y Diego Cepeda dentro los 67 kg, tuvieron un fogueo rumbo al Campeonato Nacional de Muay Thai.

Dentro de los resultados, Arturo se alzó con la victoria por decisión unánime ante su oponente oriundo de Reynosa; mientras que Diego Cepeda tuvo una dura batalla, siendo detenida en el segundo asalto por una lesión, lo cual le impidió continuar en la contienda.

Su entrenador, Leonardo Daniel Aguilar destacó que, estos compromisos sirven para que los atletas de la academia se preparen rumbo al campeonato Nacional de Muay Thai, avalado por la Federación Mexicana de Muay Thai (FEMEM), el cual se llevará a cabo el próximo mes de abril en Morelia, Michoacán.